Iğdır'daki Testere Vadisi doğa severleri ağırlıyor
Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Testere Vadisi, testereyi andıran kaya oluşumları, akarsuları ve zorlu yürüyüş parkurlarıyla yıl boyunca doğaseverleri ağırlıyor.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Testere Vadisi, doğal güzellikleri ve zorlu yürüyüş parkurlarıyla yılın her mevsimi doğaseverleri ağırlıyor.
Adını testereyi andıran kaya oluşumlarından alan vadi, akarsuları, bitki örtüsü ve kayalıklarıyla dikkat çekiyor.
Bölge, doğa yürüyüşü ve dağcılık faaliyetlerine elverişli yapısıyla ziyaretçileri ağırlıyor.
Iğdır Dağ Safari Dağcılık Kulübü üyeleri de vadide yürüyüş gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Bülent Mavzer