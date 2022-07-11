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Tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda başrolde sahneye çıktı

AA - Cüneyt Karadağ - Kültür Sanat
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Tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda başrolde sahneye çıktı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Turandot" adlı eserinde başrolü üstlendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Turandot" adlı eserinde başrolü üstlendi.

Karahan, eserin Berlin'deki son temsilinde operayı izlemeye gelen eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile diğer davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Eski Başbakan Merkel, seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Karahan ve diğer sanatçıları sahne arkasında tebrik etti.

Dünya opera tarihinin önemli eserlerinden olan Turandot'u, klasik müzik tarihinin önemli isimlerinden Zubin Mehta yönetti.

Murat Karahan temsilin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dünyanın en önemli opera evlerinden biri olan Berlin Staatsoperde (Berlin Devlet Operası) bir Türk sanatçı olarak ülkemi temsil etmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Burada 4 temsil gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri çok büyük hayranlık duyduğum Zubin Mehta'nın yönetiminde söylemek ise rüya gibiydi. Bu akşam (eski) Şansölyenin temsile gelip arkada beni bizzat tebrik etmesi de çok büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

Çin prensesi Turandot ile Tatar prensi Calaf'ın aşkının anlatıldığı eserde, Murat Karahan "Calaf"ı seslendirdi.

AA / Cüneyt Karadağ - Kültür Sanat

Giacomo Puccini Murat Karahan Berlin Kültür Sanat Haberler

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