Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor

Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali renkli etkinliklerle devam ediyor
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Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat konser verdi. Festivalde unutulmaz anlar yaşandı.

Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Zeynep Bastık ve Yüksek Sadakat sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamındaki konser, sahil dolgu alanında gerçekleşti.

Programda ilk olarak müzik grubu "Yüksek Sadakat" sahne aldı. Daha sonra sanatçı Zeynep Bastık, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, unutulmaz bir festivale tanıklık ettiklerini söyledi.

Festival, 15 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Kültür Sanat
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