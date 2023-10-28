Tarihi Kapalıçarşı'da Cumhuriyet'in 100. Yıl Kutlamaları

Türk bayraklarıyla donatılan tarihi Kapalıçarşı'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kapalıçarşı'da düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu ve kutlamalar turistler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Türk bayraklarıyla donatılan tarihi Kapalıçarşı'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Kapalıçarşı'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Günler öncesinden Kapalıçarşı'nın dört bir yanı binlerce Türk bayrağı ile donatıldı. Kapalıçarşı yönetimi, esnafı ve vatandaşlar tören için Kalpakçılar Caddesi'nde bir araya geldi. Törende saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Kutlamaları hayranlıkla takip eden turistler, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "29 Ekim 2023 Cumhuriyet'imizin 100. Yılı tüm ülkemize, ulusumuza ve yeryüzünde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığı olan tüm Türklere hayırlı olsun. 2023'te Cumhuriyet'imizin 100'üncü Yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' demesinin ardından Cumhuriyet hazırlıkları yapıldı. 29 Ekim 2023'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Biz de bundan bahtiyarız" dedi.

"Cumhuriyet'imizin 100. yılını taçlandırmak istiyoruz"

Yapılan kutlamalardan söz eden Kurtulmuş, " Bu sene de 100'üncü yıl münasebetiyle Çarşı'da çeşme başında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kapalıçarşılıların bir araya gelmesiyle merasim yaptık. Bu merasimler marşlarla, bando takımımızın yürüyüşüyle devam edecek. Cumhuriyet'imizin 100. yılını taçlandırmak istiyoruz. Hayırlısıyla nice 100 yıllara. Ülkemize bu güzel günün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Gördükleri manzara karşısında etkilendiler"

Kapalıçarşı'daki kutlamaların turistlerin de ilgisini çektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Turist için son derece ilgi çekici. Çok değerli, çok enteresan bir gün oldu. Onlar da gördükleri manzara karşısında etkilendiler. Böylelikle bugünün önemini anlamış oldular" şeklinde konuştu. - İSTANBUL