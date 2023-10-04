Tamer Levent Altın Portakal'ın iptal edilmesini eleştirdi

Usta oyuncu Tamer Levent, Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesini sert bir şekilde eleştirdi. Levent, festivalin iptal edilmesinin yanlış bir karar olduğunu belirtirken, daha önceki yıllarda benzer olayların yaşandığını ancak bu konuda yeterli destek gelmediğini söyledi.

Haber; Mustafa Barış Durak / DurakMedya

Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de yapan "Camdaki Kız" dizisinde Rafet Koroğlu karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Levent olayın tamamen politik olduğunu söyledi.

Tamer Levent Altın Portakal'ın iptal edilmesini sert şekilde eleştirdi.

"Kanun Hükmü" Belgeselinin film seçkisinden çıkarılmasıyla kriz yaşayan 60. Altın Portakal Film Festivali iptal edilmesinin ardından bir tepki de usta oyuncudan geldi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Levent;

"-Altın Portakal'ın iptal edilmesi çok yanlış bir karar. 60 yıldır yapılan bir festivalin iptal edilmesi öngörülür bir şey değil. Böyle polemik içeren bir film varsa, bununla ilgili olarak, herkesin mutabakatı olması lazım.

Filmin amacının insani yaşamla ilgili olduğunu, açıklama yapan bildirimler gerekiyor, deklarasyon yapmak gerekiyor. Önce kabul edilip iptal edilmesi sonra tekrar kabul edilip yine iptal edilmesi tuhaf bir durum oluşturdu. Yılan hikayesine dönüştü. Bu da festivalin tamamen iptal olmasına sebep oldu.

Başka bir çözüm yok muydu acaba? Daha önceki yıllarda da İstanbul Film Festivalinde böyle bir olay olmuştu. Sonra arkasından Ankara Film festivali'nde de olmuştu. Fakat ne bununla ilgili siyasi makamlar, ne de toplumdan müthiş bir destek gelmemişti. Bu garip bir şey." dedi.