Suşehri'nde "Temiz Mama Sağlıklı Dostlar" etkinliği düzenlendi

Suşehri ilçesinde düzenlenen 'Temiz Mama Sağlıklı Dostlar' etkinliği ile sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı. Etkinlik, Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğretim üyeleri ve Gençlik Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

Suşehri ilçesinde düzenlenen "Temiz Mama Sağlıklı Dostlar" etkinliği kapsamında sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakıldı.

Suşehri Sağlık Yüksekokulunda görevli Doç. Dr. Hümeyra Hançer Tok ve Dr. Taha Yasir Mert ile Suşehri Belediyesi Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Sezgin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Karşıyaka Tabiat Parkı'nda sokak hayvanları için doğaya mama ve su bırakıldı.

Sezgin, yaptığı açıklamada, yiyecek bulmakta güçlük çeken canlılar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu ile güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirten Sezgin, "Amacımız yaban hayatına ve doğal hayata destek olmak. Kuşlar için de doğaya yem bıraktık. Ayrıca diğer hayvanlar için de kuru mama ve su bırakarak doğal yaşama destek verdik. Programa katılan Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlilerimize ve öğrencilerimize, ayrıca kulüp üyelerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Faruk Kara
