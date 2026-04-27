Suşehri'nde çocuklar için kültür ve sanat festivali düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çocuklar için kültür ve sanat festivali gerçekleştirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çocuklar için kültür ve sanat festivali gerçekleştirildi.

Suşehri Belediyesi organizasyonunda Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen festivalde, öğrenciler geleneksel Hacivat ile Karagöz gösterisini izledi.

Barış Manço temalı kukla tiyatrosu ile eğlenceli oyunlar ve dans gösterileri izleyen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı konuşmada, çocukların yüzlerindeki mutluluğun festivalin en güzel hatırası olduğunu söyledi.

Çocukların aileleriyle güzel vakit geçirmelerini sağladıklarını belirten Kaayoğlu, "Çocuklarımızın neşesine ortak olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren nice güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle." dedi.

Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu