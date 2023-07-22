Şuşa'da Global Medya Forumu düzenlendi

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu'nda medyanın güncel sorunları ve çözüm yolları müzakere edildi. Forumda, geleneksel medyanın karşılaştığı sorunlar, yeni trendlerin gazeteciliğe oluşturduğu zorluklar, yapay zekanın haber üretimine sağladığı avantaj ve tehditler, medya ürünlerinin üretim ve tüketiminde değişen trendler gibi konular ele alındı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu'nda medyanın güncel sorunları ve çözüm yolları müzakere edildi.

Açılışını dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı forum bugün panellerle devam etti.

Panellerden önce konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev bugünün Azerbaycan basınının 148. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, tüm gazetecileri kutladı.

Haber tüketicilerinin veriye dayalı, hızlı, doğru ve öz bilgiler istediğini söyleyen Hacıyev, sosyal medyanın geleneksel medya üzerinde oluşturduğu baskılardan bahsetti.

Hacıyev, forumda, Bağlantısızlar Hareketi Medya Platformu'nun önerildiğini ve bu konu üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

"Medyanın Geleceği: Geleneksel Medya İçin Sonraki Adımlar; Odak Noktasında Dijital Dönüşüm" başlıklı panelde geleneksel medyanın karşılaştığı sorunlar ve yeni trendlerin gazeteciliğe oluşturduğu zorluklar müzakere edildi.

Panelde ayrıca yapay zekanın haber üretimine sağladığı avantaj ve tehditler de tartışıldı.

"Medyada Yatırım ve Tüketim Trendleri" başlıklı panelde ise medya ürünlerinin üretim ve tüketiminde değişen trendler, içerikler, yeni medyada değerler zincirinin oluşturulması, yatırım, sürdürülebilir medya iş modellerinin oluşturulması ve dezenformasyonla mücadele gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

50 ülkeden 250'den fazla katılımcının yer aldığı forum yarın sona erecek.