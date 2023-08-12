Sorgun Yaz Festivali'nde İlk Gün Yoğun İlgi

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Yaz Festivali (SorFest) halk konserlerinin ilk günü vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Şakir Efendi Şehir Meydanında düzenlenen halk konserlerinin ilk gününde Derya Uluğ ve Arif Şahin sahne aldı. Sanatçıların canlı performans sergilediği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bölgenin en büyük etkinliklerinden biri olan festivalde meydanlar tıklım tıklım dolarken vatandaşlar gecenin ilerleyen saatine kadar eğlenceli vakit geçirdi.

Konser sonrası vatandaşlara seslenen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bölgenin en büyük festivalinin ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek konuk sanatçılara ve festivale katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 4 yıl boyunca Sorgun halkına hizmetin en iyisini sunmak için çalıştıklarını söyleyen Ekinci, Yozgat'ı ve Sorgun'umuzu kültürel, sportif ve eğitim alanında Türkiye'ye tanıtmak için çalışıyoruz. Bu yıl festivalimizi daha da genişleterek farklı etkinliklerle sürdürüyoruz. Halk konserlerinin ilk gününde 2 değerli sanatçımızla birlikte olduk, gönüllerimizin pasını sildiler. Sorgun halkına unutulmaz bir konser yaşattılar. Bugün ki etkinlik bizim içimize sindi, meydanları dolduran binlerce vatandaşımıza da keyifli anlar yaşattığımıza inanıyoruz." dedi.

Programın sonunda Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, konuk sanatçılar Derya Uluğ ve Arif Şahin'e günün anlam ve önemine dair teşekkür plaketi verdi. - YOZGAT