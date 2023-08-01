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Sorgun Yaz Festivali Başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Yaz Festivali (SRFEST), 9 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Festival kapsamında sanatçılar ve etkinlikler yer alacak.

Sorgun Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Sorgun Yaz Festivali (SRFEST), 9 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, festival kapsamında birbirinden değerli sanatçıların sevenleri ile buluşacağını belirtti.

Ekinci, festivalin yağlı güreşlerle başlayacağını ifade ederek, "10 Ağustos'ta İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda tasavvuf müziğinin temsilcilerinden Yozgat Türk Müziği Meşk Topluluğu hemşehrilerimizle buluşacak. 11-12-13 Ağustos'ta Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda yapılacak halk konserlerinde sanatçılar Derya Uluğ, Ali Kınık, Semicenk ve Sefo yer alacak. Tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Kültür Sanat

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