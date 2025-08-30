Sorgun Kaymakamı, Pteria Antik Kenti ve Keykavus Kalesi'nde İncelemelerde Bulundu

Sorgun Kaymakamı, Pteria Antik Kenti ve Keykavus Kalesi'nde İncelemelerde Bulundu
Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, kazı çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Pteria Antik Kenti ve Keykavus Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, antik eserler hakkında bilgi vererek, Sorgun'un turizm açısından önemini vurguladı.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Pteria Antik Kenti ve kazı çalışması yapılan Keykavus Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Canpolat, Koordinatör Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez ile görevli arkeologlardan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dönmez, kazılarda çıkarılan antik eserlerden bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçasının, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilendiğini belirtti.

Dönmez, antik kentin yakılıp yağmalanmasından dolayı nitelikli kültür varlıklarına nadir olarak rastlandığını ifade etti.

Canpolat ise bu gibi tarihi yerlerin Yozgat turizmi için çok önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Kültür Sanat
