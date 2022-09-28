- Son Hitit Kralının vasiyetinin yerine getirilmesi için valiliğe başvurdu Asativatas'ın, "kurduğum Azatiwataya şehrinin ismi sonsuza kadar yaşasın" vasiyet ettiğini belirten araştırmacı tarihçi Cezmi Yurtsever, Karatepe Antik Kenti'nin adının "Azatiwataya Karatepe" olarak güncellenmesini...

- Son Hitit Kralının vasiyetinin yerine getirilmesi için valiliğe başvurdu

Asativatas'ın, "kurduğum Azatiwataya şehrinin ismi sonsuza kadar yaşasın" vasiyet ettiğini belirten araştırmacı tarihçi Cezmi Yurtsever, Karatepe Antik Kenti'nin adının "Azatiwataya Karatepe" olarak güncellenmesini istedi

OSMANİYE - Araştırmacı Tarihçi-Yazar Cezmi Yurtsever, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan son Hitit şehri Karatepe'te bulunan kral Asativata heykelinde kabartma Hititçe ve Fenikece yazıtlarda Son Hitit Kralı Asativatas'ın "kurduğum Azatiwataya şehrinin ismi sonsuza kadar yaşasın" vasiyetinin yer aldığını belirterek, antik kentin adının "Azatiwataya Karatepe" olarak güncellenmesi için Osmaniye Valiliğine başvurdu.

UNESCO'nun dünya kültür mirası geçici listesinde bulunan ve M.Ö. 1000'li yıllarda kurulan ve yine M.Ö. 68 yılında Asurlular tarafından yıkılan son Hitit şehir Karatepe, şehri kuran son Hitit Kralı Asativatas'ın vasiyeti ile gündeme geldi.

1946 yılında Alman Arkeolog Prof. Bossert ve Halet Çambel'in öncülüğünde başlatılan kazılarda gün yüzüne çıkartılan Karatepe kazıları sonrasında Anadolu'nun erken dönem Hititler zamanına ait çift dilli yazıtlar ile gündeme gelmiş ve Hitit Hiyeroglif yazılarının Karatepe'de ilk defa çözümlenmesi ile bölge önem kazanmıştı.

Günümüzde şehir harabelerinin bulunduğu köyün ismi olan Karatepe ile anılan antik şehrin isminin Azatiwataya olduğunu belirten Araştırmacı Tarihçi-Yazar Cezmi Yurtsever, bu ismin ilelebet anılması konusunda son Hitit kralının vasiyetinin de bulunduğunu, Türkiye'de hemen hemen tüm antik kentlerin tarihsel ismi ile anıldığını Karatepe'ye de Azatiwataya Karatepe Antik Kenti olarak tanımlanması gerektiğini belirterek Osmaniye Valiliğine başvuruda bulundu. Yurtsever "Karatepe'deki antik şehrin kurucusu Asativatas'dan kalan bir vasiyetname belgesi ortaya çıktı.75 satır uzunluğundaki bu belgeyi Arkeolog Hawkins okudu. O belgeye baktığımızda kral diyor ki 'ben Asativatas, buraya bir şehir yaptım ve ona Asatiwataya adını verdim. Her kim ki kral olsun prens olsun veya idareci olsun benim adımı silerse o yok olsun kıyametler kopsun bu şehir sonsuza dek yaşasın diyor kral bu tarihi metinlerde. Şimdi 2022 yılındayız ve kralın kurduğu şehir Asatiwataya olmasına rağmen Osmaniye genelindeki tüm trafik levhalarında o isim yok. Ben Osmaniye Valiliğine başvuruda bulundum. Bir Efes gibi, Truva gibi Anavarza gibi trafik levhalarına Asatiwataya yazılsın" dedi.