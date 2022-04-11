Son dakika... Van polisi görev yaptığı şehri türkülerle tanıttı

Van polisi görev yaptığı şehri türkülerle tanıttı

VAN Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde farklı şubelerden görevli polisler; kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini seslendirdikleri türkülerle tanıttı.

Van'ın huzur ve asayişi için başarılı görevlere imza atan Van polisi, bu kez görev yaptığı şehrin tanıtımı için farklı bir çalışma yaptı. Birbirinden güzel türküler eşliğinden hünerlerini sergileyen polisler, Van'ın tanıtımına katkı sağladı. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda kentin yerel türkülerini seslendiren polisler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle başlayan eşsiz bir klip hazırladı. Akdamar Kilisesi ve tarihi camilerin yer aldığı klip, Edremit'in Van Gölü sahilinin muhteşem manzarasıyla devam ediyor.

Emniyet hazırlanan kliple; Van Kalesi, Edremit Kız Kalesi, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Van Müzesi, Van Kedi Evi, eski Van evleri, Van balığı av serüveni, ters lale, balık göçü, Muradiye Şelalesi, Akdamar Adası ve Hoşap Kalesi gibi birçok tarihi ve turistik yerinin yanı sıra, meşhur Van kahvaltısının da tanıtımını yaptı. Polisin hem çaldığı hem seslendirdiği tanıtım klipinde, bekçi ve öğrenciler de yer aldı.