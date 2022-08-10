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Son dakika kültür sanat: Konya'da kurt saldırısı sonucu 43 kuzu telef oldu

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Son dakika kültür sanat: Konya'da kurt saldırısı sonucu 43 kuzu telef oldu

Son dakika haber... Konya'nın Karapınar ilçesinde kurt saldırısı sonucu 43 kuzu telef oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kurt saldırısı sonucu 43 kuzu telef oldu.

Fevzipaşa Mahallesi'ne 27 kilometre uzaklıktaki Çıralı yaylasında küçükbaş yetiştiren Mehmet Yazgan yem vermek için ağıla gittiğinde kapının açık olduğunu gördü.

Ailesiyle kuzuları aramaya çıkan Yazgan, ağıldan yaklaşık 4 kilometre uzakta kuzuların kurt saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.

Yazgan 3 kuzunun da yaralı olduğunu dile getirerek, "Kuzuların kurtlar tarafından boğularak öldürüldüğünü gördük. Kapılar zincir ve halatlarla bağlıydı. Kapılar yere yatırılmıştı. Bunu bir insandan başkası yapamaz. Kurtların saldırısından kaçamayan hayvanlar işkence çeke çeke öldü. Ağılın iki kapısının insan eliyle açıldığını ve kuzuların bu şekilde çıkarıldığını tespit ettik. Zaten ağıl içerisinde telef olan kuzu yok. Hepsi merada ölmüş. Yem borcum vardı, kuzuları satıp, ödeyecektim. Şimdi 100 bin lira zararım var." dedi.

Mehmet Yazgan'ın eşi Meryem Yazgan da 'Hayvanların ölümü bizi çok etkiledi. Dilsiz hayvanlardan insan ne ister. Bunu yapanı Allah'a havale ediyorum. 43 kuzumuz kurt saldırısında öldü." ifadesini kullandı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Kültür Sanat

Karapınar Çıralı Konya Kültür Sanat Haberler Son Dakika

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