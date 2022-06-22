Son dakika: Yaralı bulunan karga tedavi altına alındı
AA - Mustafa Özer - Kültür Sanat
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaralı bulunan karga, tedavi altına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaralı bulunan karga, tedavi altına alındı.
Karakese Mahallesi'nde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllü Kulübü üyelerince yaralı halde bulunan karga, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne getirildi.
Bakımevinde veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede karganın belirli bölgelerinde hafif yaralanmalar tespit edildi.
Karganın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat