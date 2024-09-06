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Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşu konserle kutlandı

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Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Semicenk sahne aldı. Tören ve çeşitli etkinliklerle başlayan program, Yenicami Mahallesi eski garaj alanında Semicenk konseriyle devam etti. Semicenk, sevilen şarkılarını seslendirirken, vatandaşlar da parçalara eşlik etti. Konser sonunda Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, şarkıcıya Atatürk portresi ve plaket takdim etti.

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Semicenk sahne aldı.

Tören ve çeşitli etkinliklerle başlayan program, Yenicami Mahallesi eski garaj alanında Semicenk konseriyle devam etti.

Semicenk, sevilen şarkılarını seslendirirken, vatandaşlar da parçalara eşlik etti.

Konser sonunda Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, şarkıcıya Atatürk portresi ve plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Sanat Semicenk Güncel Kültür Müzik Evren Tören

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