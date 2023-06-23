Söke'de Uluslararası 11. Giritliler Festivali düzenlendi

Giritliler Federasyonu (GİRİTFED) tarafından düzenlenen, Söke ve Kuşadası belediyeleri tarafından desteklenen festivalin açılışı, Uzbek Konağı'nda gerçekleştirildi. Söke Giritliler Derneği Başkanı Saliha Ondört, yaptığı konuşmada ilçede çok sayıda Girit göçmeni bulunduğunu, dernek çatısı altında bir araya geldiklerini belirtti.

Aydın'ın Söke ilçesinde Uluslararası 11. Giritliler Festivali düzenlendi.

Giritliler Federasyonu (GİRİTFED) tarafından düzenlenen, Söke ve Kuşadası belediyeleri tarafından desteklenen festivalin açılışı, Uzbek Konağı'nda gerçekleştirildi.

Söke Giritliler Derneği Başkanı Saliha Ondört, yaptığı konuşmada ilçede çok sayıda Girit göçmeni bulunduğunu, dernek çatısı altında bir araya geldiklerini belirtti.

Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel de Girit göçmenleri olarak örgütlenmede çok geç kaldıklarını, dernek sayısını artırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da Girit kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen bu festivalin iki toplum arasında dostluk bağlarının geliştirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Girit göçmenlerinin anıları ve tarih çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.