Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi
Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu, 'Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı' konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki sanatçılar, farklı yörelerin türkülerini seslendirdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimimdeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.
Katılımın yaşandığı konseri çok sayıda müziksever izledi.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban