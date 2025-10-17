Sivas'ta 'Urfa'dan Kerkük'e' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Urfa'dan Kerkük'e" konseri gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimimdeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Müzikseverler de zaman zaman türkülere eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

Konseri, çok sayıda müziksever izledi.