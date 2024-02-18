Sivas'ta Türk Halk Müziği Korosu Konser Verdi
Sivas'ta Türk Halk Müziği (THM) korosu, 'Karar Perdemiz Kadim Türkülerimiz' konulu konseri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Şef Onur Erdem yönetimindeki sanatçılar, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi. Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker de izledi.
Sivas'ta Türk Halk Müziği (THM) korosu "Karar Perdemiz Kadim Türkülerimiz" konulu konseri verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Onur Erdem yönetimindeki sanatçılar, koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker. konserin ardından sanatçıları tebrik ederek Erdem'e çiçek takdim etti.
Konseri, çok sayıda müziksever izledi.