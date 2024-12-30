Sivas'ta Köy Oda Sohbetleri Devam Ediyor

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Köy odası sohbetleri" kapsamında Mutubey köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, köy kültürünün canlı tutulması, oda oyunlarının hatırlanması, aşıklar geleneğinin devamı ve birlik beraberliğin pekiştirilmesi için hayata geçirilen köy odası sohbetleri Altınyayla ilçesi Mutubey köyünde bulunan Mahmutlar Köy Konağı'nda devam etti.

Programda konuşan Şimşek, Mutubey köy konağının 120 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Konaklara ve adetlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Hava soğuk ama çayımızı içerek sıcak sohbetlerle içimizi ısıtacağız. Türküler dinleyeceğiz, kültür olarak zengin bir köydeyiz. Yöresel lezzetlerin tadına baktık, amacımız bu kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak. İnşallah bu buluşmamız buna vesile olur." ifadelerini kullandı.

Programda köy halkı, bağlama eşliğinde yöresel türküler söyleyerek kültür ziyafeti sundu.