Sivas'ta Devlet THM Korosu "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses ve Saz Sanatçıları "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, koro ve solo olarak nihavent, muhayyerkürdi, karcığar ve rast makamında sanat müziği şarkıları ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini seslendirdi.

Müzikseverler, türkü ve şarkılara eşlik ederek türkü dolu bir gece yaşadı.

Konseri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.