Sivas'ta Devlet THM Korosu "Gönül Türküleri" konseri gerçekleştirdi
Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 'Gönül Türküleri' konseri ile müzikseverlere türkü dolu bir gece yaşattı. Konserde çeşitli makamda sanat müziği ve Anadolu'nun sevilen türküleri seslendirildi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, koro ve solo olarak nihavent, muhayyerkürdi, karcığar ve rast makamında sanat müziği şarkıları ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini seslendirdi.
Müzikseverler, türkü ve şarkılara eşlik ederek türkü dolu bir gece yaşadı.
Konseri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban