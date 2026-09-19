Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu 'Anadolu Ezgileri' konseri düzenledi

Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu 'Anadolu Ezgileri' konseri düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 'Anadolu Ezgileri' adlı konser programı düzenledi. Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Anadolu'nun değişik yörelerinin nağmelerini seslendirdi; programa il protokolü ve türküseverler katıldı.
Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu konser programı düzenledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu Ezgileri" adlı konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları Anadolu'nun değişik yörelerinin nağmelerini seslendirdi.
Programa, il protokolü ve türküseverler katıldı.
Kaynak: AA