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Şişli Plak Festivali 4. Kez Kapılarını Açtı

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Şişli Plak Festivali'nin 4'üncüsü, Feriköy Organik Pazarı'nda yoğun ilgiyle başladı. Festivalde müzik, söyleşiler ve imza etkinlikleri yer aldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, festivalin önemine dair açıklamalarda bulundu.

' Şişli Plak Festivali'nin 4'üncüsü, Feriköy Organik Pazarı otoparkında başladı. Müzikseverler, ' Şişli Plak Festivali'ne ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında gerçekleşen söyleşiler, imza etkinlikleri ve plak mezatları renkli anlara sahne oldu. Festivalin ilk gününde Gaye Su Akyol ve Miskinler sahne aldı.

Festival alanını ziyaret eden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, plakçılar ve plakseverler ile bir araya geldi. Plak Festivaline ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahan, "4'üncüsünü düzenlediğimiz Plak Festivali'nde birlikteyiz. Bu sene farklı olarak Şişli ve Kadıköy Belediyesi ortaklaşa yapıyoruz. 'İki yaka plakla buluşuyor.' Yurttaşımızı festivallerle, kültür projeleriyle birleştiren, doğru projelerle bir araya getiren, onları kamusal alana çeken işler üretmeye çabalıyoruz. Burada yaptığımız plak festivali, çok kapsamlı, geniş ve derin bir içeriğe sahip. Sanatçılarıyla, söyleşilerle ve İstanbul'un birçok yerinden gelmiş plakçılarıyla burada buluşuyoruz" dedi. Şişli Plak Festivali'nde, yakın zamanda hayatını kaybeden gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız da anılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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