Haberler

Sinop'ta Türk destanları lise öğrencilerince tiyatro sahnesine taşınıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz Projesi" kapsamında "Leyla ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu, lise öğrencilerince sahnelendi.

Sinop'ta hayata geçirilen "Destanlarımızı Sahneliyoruz Projesi" kapsamında "Leyla ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu, lise öğrencilerince sahnelendi.

Valilik tarafından gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan projenin tanıtımı Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Projede görev alan 247 öğrenci ve 64 öğretmenin de katıldığı programda, konuşan Vali Mustafa Özarslan, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine çok önemli katkılar sunacağına inandıkları proje çerçevesinde 11 Türk destanının tiyatro sahnesine taşınacağını söyledi.

Çocukların akademik başarılarının yanı sıra kültürel ve manevi değerlerle bütüncül bir şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkati çeken Vali Özarslan, ?bu anlamda destanları bir kültür ırmağı olarak gördüklerini anlattı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çocukların bütüncül bir şekilde kültürel, sosyal, sportif ve manevi yönlerden en iyi şekilde yetiştirilmelerini amaç edindiğine işaret eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu destanlar bizim birer bilgi hazinemiz, birer bilgi ansiklopedilerimiz. Bunlar bizim sözlü tarihimiz, geçmiş tarihi zenginliğimiz ve geçmiş zengin mazimiz. ?Bu önemli tarihi zenginliklerimizin gençlerimiz aracılığıyla sahneye taşınmasını, izleyicilerle buluşturulmasını çok ama çok önemli görüyoruz. Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bizler bu çocuklarımızı, evlatlarımızı bizden daha iyi yetiştirmek istiyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirelim ki tarihsel yolculuğumuz devam etsin."

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Leyla ile Mecnun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bu arada 10 gün sürecek gösterimler süresince "Oğuz Kaan", "Köroğlu", "Deli Dumrul", "Yunus Emre", "Battal Gazi", "Sarı Saltuk Han" ve "Aslı ile Kerem" destanları öğrencilerce sahneye taşınacak.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Ali Koç'un rakibi olmuştu! Fenerbahçe başkan adayı hayatını kaybetti