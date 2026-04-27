Sinop'ta Osmaniye Mahallesi dernek çatısı altında birleşti

Karadeniz'in incisi Sinop'ta sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve yerel kültürü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Sinop Osmaniyeliler Kültür Turizm Sosyal Yardımlaşma Derneği (SOYDER), faaliyetlerine başladı. Kapsayıcı yapısı ve geniş vizyonuyla dikkat çeken dernek, kentin sosyal hayatına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Merkezi Sinop'ta bulunan ve şubeleşmeden tek çatı altında büyük projeler yürütmeyi planlayan SOYDER, özellikle Osmaniye Mahallesi sakinlerini odağına alarak mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Dernek, yalnızca bir yardımlaşma platformu olmanın ötesine geçerek toplumsal sorunlara yerinde çözümler üretmeyi, çevre bilincini artırmayı ve doğal yaşamın korunmasına katkı sunmayı hedefliyor.

SOYDER'in başkanlığını Hasan Gökmen üstlenirken, başkan yardımcılığı görevini Ömer Gökaydın yürütüyor. Derneğin kurucu kadrosunda ise Erkan Turan ve beraberindeki ekip yer alıyor.

Başkan Hasan Gökmen, derneğin yalnızca yerel ölçekte kalmayacağını belirterek ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Gerekli görülmesi halinde temsilcilikler açarak etki alanını genişleteceklerini vurgulayan Gökmen, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını kaydetti.

Öte yandan derneğe üye olmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci başlatıldı. Belirlenen şartları taşıyan adayların yazılı başvurularının yönetim kurulu tarafından inceleneceği ve başvuruların 30 gün içinde sonuçlandırılacağı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
