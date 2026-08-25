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Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Hazırlıkları Toplantısı Yapıldı

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Hazırlıkları Toplantısı Yapıldı
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Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama programları için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Vali Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında yapılan toplantıda, kentte düzenlenecek etkinlikler değerlendirildi ve Zafer'in önemi vurgulandı.

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek kutlama programlarının hazırlıkları, düzenlenen toplantıda ele alındı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Komitesi Toplantısı, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın başkanlığında komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında kentte düzenlenecek kutlama ve etkinlik programları değerlendirilirken, hazırlıklar hakkında da istişarelerde bulunuldu. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Dr. Mustafa Özarslan, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirtti. Büyük Zafer'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında, Türk ordusu ve milletinin fedakarlıklarıyla kazanıldığını ifade eden Özarslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Vali Özarslan, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilecek programlarla 30 Ağustos Zafer ruhunun hep birlikte yaşatılacağını kaydetti. Toplantıda ayrıca kent genelinde gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerin hazırlık süreçleri değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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