Sındırgı'da Özel Eğitim Öğrencileri Piknikte Buluştu
Engelliler Haftası dolayısıyla Sındırgı'da düzenlenen 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' temalı piknikte özel eğitim öğrencileri bir araya geldi. Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkanı da katıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde özel eğitim öğrencileri piknikte bir araya geldi.
Engelliler Haftası dolayısıyla "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temalı etkinlik Cüneyt Vadisi'nde düzenlendi.
Etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da katılım sağladı.
Doğayla iç içe gerçekleşen programda özel öğrenciler ve öğretmenler keyifli vakit geçirdi.
Özel öğrencilere yönelik etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Kültür Sanat