DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Sındırgı'da Özel Eğitim Öğrencileri Piknikte Buluştu

Sındırgı'da Özel Eğitim Öğrencileri Piknikte Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelliler Haftası dolayısıyla Sındırgı'da düzenlenen 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' temalı piknikte özel eğitim öğrencileri bir araya geldi. Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkanı da katıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde özel eğitim öğrencileri piknikte bir araya geldi.

Engelliler Haftası dolayısıyla "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temalı etkinlik Cüneyt Vadisi'nde düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır da katılım sağladı.

Doğayla iç içe gerçekleşen programda özel öğrenciler ve öğretmenler keyifli vakit geçirdi.

Özel öğrencilere yönelik etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan

PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.