Haberler

Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor

Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan 'Savrancı' geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde, Yunan işgali sırasında geliştirilen 'Savrancı' geleneği yaşatılıyor. Mahalle halkı, etkinlikler sırasında köyünü savunmak için korkutucu kostümler giyerek geçmişi canlandırıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde, Milli Mücadele yıllarında Yunan askerlerini korkutmak amacıyla ortaya çıkan "Savrancı" geleneği yaşatılıyor.

Mahalle sakinleri, her yıl Hıdırellez'de gerçekleştirilen etkinliklerde hem baharın gelişini kutluyor hem de işgal yıllarında köyü savunmak için geliştirilen kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarıyor.

Kutlamalar kapsamında mahalle halkı bir gün önceden yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlıyor, türbe ziyaretleri gerçekleştiriyor ve imece usulü hazırlanan yöresel ikramları misafirlere sunuyor.

Kutlamalar kapsamında yöre halkının "Savrancı" olarak adlandırdığı gösteriler de sahneleniyor. Balıkesir'in "Tülütabak" geleneğine benzerlik taşıyan gösterilerde katılımcılar, Milli Mücadele yıllarında Yunan askerlerini korkutmak için yüzlerini baca kurumuyla boyayıp post giyen "debbağları" (deri işçisi) canlandırıyor.

Yüzlerini baca kurumuyla boyayan katılımcılar, keçi ve koyun postları giyerek ellerindeki çan ve değneklerle köy sokaklarında dolaşıyor. Zamanla "deve oyunu"na evrilen bu gösterilerde, deveyi oynatan kişilere ise yöre halkı tarafından "Çoramık" adı veriliyor.

"Yunan askerlerinin köye girmesini engellemişler"

"Debbağ" kılığına bürünen mahalle sakinlerinden 59 yaşındaki İsmet Yalçın, AA muhabirine, geleneğin Yunan işgali dönemine dayandığını anlatarak, "Köylüler silah kullanmaları halinde köyün zarar göreceğini düşündüğü için farklı bir yöntem geliştirmiş. Yüzlerini boyayıp korkutucu kıyafetlerle ortaya çıkarak Yunan askerlerinin köye girmesini engellemişler." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden 54 yaşındaki Gülşen Erbaş da çocukluğundan bu yana şenliklerin sürdürüldüğünü belirterek, "Akşam bölümünde ise deve oyunu sahneleniyor. Bu gelenek yıllardır yaşatılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı

Avrupa ülkesinden ABD'ye tarihi ayar! Gözbebeğimize talip oldular
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bolu'dan sonra bir ilimizde daha görüldü! Tek ısırığı öldürüyor
Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu
Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

Okul müdürünün sesini duyan kulaklarına inanamadı
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı

İstanbul'da infial yaratan görüntü