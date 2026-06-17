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Simav'da "Aile" temalı tiyatro festivalinin ödül töreni düzenlendi

Simav'da 'Aile' temalı tiyatro festivalinin ödül töreni düzenlendi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 3. Simav Tiyatro Festivali Gala Gösterimi ve Ödül Töreni, yoğun katılımla gerçekleşti. 'Aile' temasıyla düzenlenen festivalde 38 okuldan 320 öğrenci sahne aldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde eğitim ve sanatın bir araya geldiği "3. Simav Tiyatro Festivali Gala Gösterimi ve Ödül Töreni" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bu yıl "Aile" temasıyla düzenlenen festival, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "güçlü aile, güçlü toplum" anlayışından ilham aldı. Simav'ın önemli kültür ve sanat organizasyonlarından biri haline gelen etkinlikte, ilçe genelinden 38 okul yer aldı. Festival kapsamında 320 öğrenci sahnede ve sahne arkasında görev alırken, yaklaşık 50 öğretmen de öğrencilere rehberlik etti.

Festival boyunca sahnelenen oyunlarda öğrenciler yalnızca oyuncu kimliğiyle değil; düşünen, üreten, sorgulayan ve kendini ifade eden bireyler olarak öne çıktı. Açılış konuşmalarında sanatın en büyük kazanımının üretmek, paylaşmak ve insanlara dokunabilmek olduğu vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz konuşmasında tiyatro, sinema, spor ve müziğin çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, gençlerin yönlendirilen değil yön veren bireyler olması gerektiğini ifade etti. Dijital çağda çocukların doğru şekilde desteklenmesinin hayati önem taşıdığını belirten Yılmaz, eğitimde estetik ve kültürel değerlerin korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Program, başarılı performansların ödüllendirilmesi ve toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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