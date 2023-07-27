Siirtli Faraç Usta 40 Yıldır Battaniye Dokumacılığı Yapıyor

Siirt'te yaşayan Faraç İtil, dede mesleği battaniye dokumacılığını 40 yıldır sürdürüyor. Sağlıklı ve doğal olması nedeniyle Siirt tiftik battaniyesine rağbet artmış. İspanya ve İtalya'dan siparişler alınıyor.

Siirtli Faraç usta dede mesleği battaniye dokumacılığını 40 yıldır sürdürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Faraç İtil:

"Çok sağlıklı ve doğal olması hasebiyle bayağı rağbet artmış"

"Hem İspanya'dan hem de İtalya'dan siparişlerimiz var, onları yetiştirmeye çalışıyoruz"

SİİRT - Siirt'te yaşayan 50 yaşındaki Faraç İtil, dede mesleği battaniye dokumacılığını 40 yıldır devam ettiriyor. Sağlıklı bir ürün olması nedeniyle Siirt tiftik battaniyesine son yıllarda rağbetin arttığını belirten İtil, İspanya'dan ve İtalya'dan da siparişler aldıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan 50 yaşındaki Faraç İtil, dedesinden kalma mesleğini babasının tezgahında küçük yaşlarda iken öğrendi. Çeşitli fuarlara katılarak kurduğu tezgahta dokumacılık yapan İtil, hem mesleğini tanıtmaya çalışıyor hem de el emeği göz nuru dokuma ürünlerini beğeniye sunuyor. Fabrikasyon üretim battaniyeler nedeniyle Siirt'te tezgah sayısının 300'den 10'a düştüğünü söyleyen İtil, çok sevdiği mesleğini yaşatmak için çaba gösteriyor.

Siirt tiftik battaniyesinin unutulmaya yüz tuttuğunu belirten İtil, "Siirt battaniyesini 3-4 yıldır belirli fuarlarda ve festivallerde tanıtmak amacıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği fuarlarda tanıtıyorum. Siirt battaniyesi unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasındaydı. Biz de bu mesleği tekrar canlandırmak için ne yapabiliriz diye düşündük. Mesleğimizi elimizden geldiği kadarıyla fuarlarda ve etkinliklerde tanıtmaya çalışıyoruz. Bayağı da rağbet görmeye başladı" dedi.

"Hem İspanya'dan hem de İtalya'dan siparişlerimiz var"

Siirt battaniyesinin çok sağlıklı bir ürün olduğunu ifade eden İtil, Canan Karatay'ın da Siirt battaniyesinin bel, romatizma ve eklem ağrılarına çok iyi geldiğini söylediğini kaydetti. 1-2 yıldır Siirt battaniyesinin rağbet görmeye başladığını dile getiren İtil, "Şu anda Siirt battaniyesi üretimine yetişemiyoruz. Şu anda bayağı siparişlerimiz var. Çok sağlıklı ve doğal olması hasebiyle bayağı rağbet artmış. Çok meşakkatli bir ürün. Battaniyeyi bu hale getirene kadar bayağı uğraşıyoruz. Hem İspanya'dan hem de İtalya'dan siparişlerimiz var, onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayağı işimiz var ve fazla usta olmadığı için biz de yetiştiremiyoruz. Türkiye'nin her tarafına da kargo ile gönderiyoruz" şeklinde konuştu.