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Serra Pirinç: 'Hazal, sevginin iyileştirici gücünü gördü'

Serra Pirinç: 'Hazal, sevginin iyileştirici gücünü gördü'
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Kanal D dizisi Yalan'da Hazal karakterini canlandıran Serra Pirinç, karakterinin kötü özelliklerinin evrim geçirdiğini ve sevginin gücünü keşfettiğini açıkladı. Oyunculuğa başlama sürecinde babasıyla yaşadığı çatışmaları ve sektördeki zorlukları da anlattı.

Kanal D dizisi Yalan'da oynayan Serra Pirinç, 'Hazal' karakterini anlattı. Hazal'ın başlangıçta gerçek olamayacak kadar kötü bir karakter olduğunu daha sonra evrildiğini kaydeden genç oyuncu, "Hazal, sevginin iyileştirici bir gücü olduğunu gördü. Tek ortak noktamız da bu herhalde" dedi.

Hazal'ın kötülüğünün kendisini hafiften çektiğini anlatan Pirinç, 'Ortak noktanız var mı?' sorusuna "Sevginin iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyor. Tek ortak noktamız da bu herhalde. Bir de inatçılığım benziyor" cevabını verdi.

BABAYA MEYDAN OKUMA

Oyuncu olmak istediğinde en büyük meydan okumasını babasına karşı yaptığını dile getiren Pirinç, "Oyuncu olmak istediğimi söylediğim zaman babam 'yok' dedi. Ben de 'Desteklersen mutlu olurum desteklemesen de sen bilirsin' dedim. Bir ara küstük sonra barıştık. Benim dediğim oldu kendisi de desteklemeye başladı" dedi.

'İNSANLAR ZOR'

Pirinç, '7 sene olmuş bu sektöre gireli. 7 senede seni en zorlayan şey ne oldu?' sorusuna "Dışarıdan bakıldığında yaptığımız iş çok kolaymış gibi gözüküyor ama hiç öyle değil çok zor, insanlar zor" sözleriyle yanıtladı.

BEREN SAAT İDOLÜM

Serra Pirinç, oyunculuklarına hayran olduğu ve birlikte rol almak istediği isimleri şu sözlerle açıkladı:

"Beren Saat ile kesinlikle oynamak istiyorum çünkü idolüm kendisi. Haluk Bilginer, Tumiçin Esen, Demet Evgar birçok isim vardır ama şu an aklıma gelen bunlar."

Yalan, yeni bölümüyle 21 Eylül Cumartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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