Sesin Hafızası: Müzik ve Resim Buluşması

Sanatçı Şerivan Tutuş hazırladığı "Sesin Hafızası: Müzikten Resme Belleğin Katmanları" sergisine ilişkin, "Sanat tarihi eğitimi aldıktan sonra resme başladım. Çekemediğim filmleri resimle anlatmak istedim. Hikaye anlatıcılığım oradan geliyor aslında" dedi.

Sanatçı Şerivan Tutuş tarafından 32 Şarkı-32 Resim konseptiyle hazırlanan "Sesin Hafızası: Müzikten Resme Belleğin Katmanları" sergisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda Ankaralı sanatseverleri bir araya getirdi. Sergiye gelen sanatseverler, serginin girişinde kendilerine verilen QR kodlarla her resmin kendine ait müziklerini dinledi. Sergideki resim ve müziğin bir arada bulunma konsepti; bellek, kimlik ve aidiyet temalarını görsel ve işitsel olarak birlikte yaşattı.

Sanatçı Şerivan Tutuş, sergiye ilişkin verdiği röportajda, "Sanat tarihi eğitimi aldıktan sonra resme başladım. Çekemediğim filmleri resimle anlatmak istedim. Hikaye anlatıcılığım oradan geliyor aslında. Sonrasında müzik, sanat bir yolda olma hali olduğu için de ben hani bu yolculukta hikaye anlatıcılığına devam ederken bir gün Ulis'in Bakışı, Theo Angelopoulos'un filmini, müziğini dinleyince çok etkilendim müzikten ve hiçbir şey sorgulamadan sadece oturup resmini yapmak istedim. Resmini yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuç bayağı bir şaşırttı beni. Çünkü bugüne kadar yaptığım tarzın çok dışında bir resim oldu. Sonrasında filmi izledikten sonra daha da irkildim. Çünkü Lenin'in sudaki heykel sahnesi var. Bu, hani müziğin aslında sanatta çok etkili bir yerde olduğunu fark edince daha çok müziğe yönelmem gerektiğini anladım" diye konuştu.

"Bir derdi olan, bir şey anlatmak isteyen, bir meselesi olan şarkıları seçtim"

'Ya birçok kültüre ait şarkı bir arada olsa nasıl olur?' diye düşündüğünü aktaran Tutuş, "Çünkü hepimizin hep böyle bir arada olma hali. Çünkü çok zengin bir coğrafyadan geliyoruz. ve kendim, gelmiş olduğum Mezopotamya'dan da görmüş olduğum; birçok kültür, birçok dil bir arada ve hiçbir sorunsuz bir şekilde yaşayabiliyor. Ben bunu sanatta da göstermek istedim. Bir gün bu sergide de aslında bunu yaptım. 'Sesin Hafızası', 32 şarkı, 32 resimden oluşuyor. Klasik müzikten tutun da pop, rock; birçok kültüre ait şarkıların resimleri var. İnsanlar bir an Fazıl Say, 'Kara Toprak'ı dinleyip hemen yanında Pentagram ya da hemen diğer yanında Bob Marley'in bir şarkısını dinleyebiliyor. Ama bu şarkıları da seçerken alelade seçmedim. Gerçekten bir derdi olan, bir şey anlatmak isteyen, bir meselesi olan şarkıları seçtim. Zaten insanlar QR kodu okutarak, şarkıları dinleyerek resimleri izleyebiliyorlar bu şekilde. Burada olduğumuz için, Resim Heykel Müzesi'nde böyle bir sergi açtığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı