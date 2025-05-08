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Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' Tiyatroya Veda Ediyor

Şener Şen'in 'Zengin Mutfağı' Tiyatroya Veda Ediyor
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Usta oyuncu Şener Şen'i tiyatro sahnesine geri döndüren 'Zengin Mutfağı' oyunu, 8 yıl süren sahne hayatının ardından 10 Haziran'da son gösterimiyle veda ediyor. Oyun, 400 performansla kapalı gişe oynamış ve birçok şehirde sergilenmiştir.

Usta oyuncu Şener Şen'i yıllar sonra tekrar tiyatro sahnesine döndüren ve şimdiye kadar 400 oyunu kapalı gişe oynayarak büyük başarıya imza atan "Zengin Mutfağı" oyunu sahnelere veda ediyor.

DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen oyun, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Vasıf Öngören imzası taşıyan, DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı"nın oyuncu kadrosunda Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı yer alıyor.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat
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