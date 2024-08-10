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Şener Şen'in tiyatro oyununa saldırı! Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

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Usta tiyatro sanatçısı Şener Şen'in Zengin Mutfağı isimli tiyatro oyununa saldırı düzenlendi. Oyun sürdüğü esnada alanın dışından önce bir grup seslerini yükseltti, ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı. Saldırı sonrası oyuna ara verildi.

Usta oyuncu Şener Şen 'Zengin Mutfağı' oyununu Ankara'da, Oran Açık Hava Sahnesi'nde sergiledi. Oyun sürdüğü sırada korku dolu anlar yaşandı. Tiyatro sahnesinin alanı dışından önce bir grup seslerini yükseltirken ardından da duvarın arkasından izleyicilere cam şişeler fırlatıldı.

OYUNA ARA VERİLDİ

Gazeteci İsmail Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı nedeniyle büyük bir panik yaşandığını ve oyuna ara verildiğini ifade etti. Yaşanan korku dolu anların ardından Şener Şen'in kararlı tutumuyla oyun tamamlandı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eşinin de tiyatro gösterisini izleyenler arasında olduğu öğrenildi.

ZENGİN MUTFAĞI OYUNU NE ANLATIYOR?

Vasıf Öngören "Zengin Mutfağı" tiyatro oyununu, 15-16 Haziran direnişinin üzerinden 7 yıl geçtikten sonra 1977 yılında yazmıştı. Zengin Mutfağı, ilk olarak 1978'de İstanbul Şehir Tiyatrolarında Başar Sabuncu yönetiminde sahnelendiğinde başrolünü Şener Şen, "Lütfü Usta" karakteriyle üstlenmişti. Oyun, işçi sınıfı hareketinin hem sınıf içinde hem de toplumsal katmanlar içinde karşılık bulduğu '70'li yılları konu alıyor. Burjuva bir ailenin konağının mutfağında geçen oyun, gelişen sınıf hareketi karşısında kayıtsız kalmayan, konağın sadık emekçilerinin değişimini ve çelişkilerini anlatıyor. Zengin Mutfağı, aynı isimle 1988 yılında beyaz perdeye yine Başar Sabuncu tarafından sinemaya aktarılırken, filmin başrolünü de yine Şener Şen üstlenmişti. Oyunun ilk sergilendiği yılların politik atmosferi olmasa da bir yıl sonra işçi sınıfının tarihine tekrar damgasını vuracak 1989 Bahar Eylemlerinin arifesindeydi.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

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Yorumlar (4)

Taş:

Çok muammalı bir durum, acaba bakana mı protesto eski bakanca falan yada gündem olmak için mi organize işler bilinmez

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Tolga Ortakçı:

Vakıf katılım reklamı az olmuş 12 dk falan yapsaydiniz

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1gerceklerinsesi:

Siz kafayı mı yediniz? Ha kirvaa? Ne istediniz bizim en sevdiğimiz oyunculardan biri olan Şener abimizden

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Naci Büyükkal:

Şişe atanı topluca dövseydiniz ya?

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