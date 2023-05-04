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Selvi Kılıçdaroğlu Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Selvi Kılıçdaroğlu Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Kültür Sanat Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin kadın kollarının eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, daha sonra Seydişehir ilçesine hareket etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, geldiği Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Selvi Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Konya'ya geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin kadın kollarının eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret edip, Mevlana'nın sandukası başında dua etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Seydişehir ilçesine hareket etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Kültür Sanat

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