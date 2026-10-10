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Selendi'de gençler, Cami-Gençlik Buluşması'nda Müftü Derviş Makas'la buluştu

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Selendi'de gençler, Cami-Gençlik Buluşması'nda Müftü Derviş Makas'la buluştu
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Manisa Selendi'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen Cami-Gençlik Buluşması'nda gençler, İlçe Müftüsü Derviş Makas ile bir araya geldi. Programda sohbet ve fikir alışverişi yapıldı, birlik vurgusu yapıldı; buluşma dua ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen "Cami- Gençlik Buluşması"nda gençler, İlçe Müftüsü Derviş Makas ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Selendi ilçesinde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami-Gençlik Buluşması" programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Derviş Makas'ın katıldığı programda gençlerle samimi bir ortamda sohbet edildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın anlam ve öneminin ele alındığı buluşmada, gençlerle yakından ilgilenilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Sohbetlerin ön plana çıktığı programda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

Gençlerin ilgi gösterdiği buluşma, yapılan duaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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