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Selendi'de çıkan yangında evde hasar oluştu

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Manisa'nın Selendi ilçesinde arazide başlayan yangın, bir eve sıçrayarak hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde arazide başlayıp eve sıçrayan yangın zarara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Selendi-Kula kara yolu üzerindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, arazi yakınlarındaki B.Ş'ye ait eve sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın evde hasara sebep verdi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna
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