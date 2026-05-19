Haberler

Selendi'de cirit atlı fener alayı

Selendi'de cirit atlı fener alayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü ve fener alayında, cirit atları ve dev Türk bayrağı eşliğinde renkli görüntüler oluştu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" ve fener alayı düzenlendi. İlçe sokaklarında meşaleler ve dev Türk bayrağı eşliğinde yapılan yürüyüşte, kortejin önünde ilerleyen cirit atları ilgi odağı oldu.

Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Selendi Toplum Sağlığı Merkezi önünden başladı. Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçen yüzlerce vatandaş, marşlar söyleyerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ilerledi. Kortejin en önünde yer alan cirit atları yürüyüşe farklı bir renk katarken, gençlerin omuzlarında taşıdığı metrelerce uzunluktaki dev Türk bayrağı ve fener alayı Selendi sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Bayram coşkusunun üst seviyeye ulaştığı yürüyüşe; ilçe protokolü, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu

İsrail, filonun tamamını alıkoydu! İçlerinde Hak-İş Başkanı da var
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Haluk Levent'in açıklamasını hazmedemediler, canlı yayını kestiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya

Erdoğan, gençlerle bir araya geldi: Sizi bu soruna kaptırmayacağız
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Tarihi final öncesi men edildiler!
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor