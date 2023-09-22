Selçuk Belediyesi Kadınları Ödemiş'i Gezdirdi

Selçuk Belediyesi'nin sosyal sorumluluk ve kültür etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Biz bize' gezilerine katılan kadınlar, Ödemiş'in tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Selçuk Belediyesinin sosyal sorumluluk ve kültür etkinlikleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Biz bize" gezilerine katılan kadınlar, keyifli dakikalar geçirdi, Ödemiş'in tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Selçuk Belediyesi, düzenlediği "Biz bize" gezilerini sürdürüyor. Sosyal sorumluluk ve kültür etkinlikleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa katılan kadınlar, bu hafta Ödemiş, Birgi ve Gölcük'ü gezdi. 90 kadının katıldığı gezide, uzman rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistik mekanlarına ziyaretler yapıldı. Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren kadınlar, gezi boyunca keyifli dakikalar geçirirken, program için Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti. - İZMİR