Selçuk Balcı, Atakum'da Gençlik Buluşması'nda sahne aldı

Samsun'un Atakum ilçesinde "Gençlik Buluşması"nda sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı, hayranlarını coşturdu.

Atakum Belediyesi tarafından Gençlik Buluşması gerçekleştirdi. Kent Meydanı'nda düzenlenen buluşmada Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı sahneye çıktı. Balcı, seslendirdiği parçalarsa hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gençlik Buluşması'nda konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu Gençlik Buluşması klasik bir konser değildir. Klasik bir sanatçı seyirci buluşması değildir. Mustafa Kemal Atatürk ulusal bağımsızlık savaşını başlatmak üzere Samsun'a gelmişti. Bugün 25 Mayıs'ta Havza'ya gelmişti. Havza'da kurtuluşun ve kuruluşun projesini çiziyor, Amasya'da belirlenen yol haritasıyla tam bağımsız ülkeyi kuruyordu. Bugün o ülkenin nasıl kurulduğunu ve kimlere teslim edildiğini, bu ülkenin hangi şartlarda ve hangi şartlarda kurulduğunu, dünyada bir benzerinin olmadığını gençlere anlatıyoruz" dedi.

Konser sırasında Başkan Cemil Deveci tarafından Selçuk Balcı'ya Atatürk portresi hediye edildi. - SAMSUN