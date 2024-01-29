Üye Girişi
Haberler

Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filminin galası Çorum'da yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Selçuk Aydemir'in yönettiği 'Efsane' filminin galası, Çorum'da yapıldı. Film oyuncuları Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt ve Tuana Tezsay, kentte bir sinema salonundaki galada, gösterim öncesi izleyiciyle buluştu.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Efsane" filminin galası, Çorum'da yapıldı.

Film oyuncuları Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt ve Tuana Tezsay, kentte bir sinema salonundaki galada, gösterim öncesi izleyiciyle buluştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında, filmin kentte heyecan uyandırdığını söyledi.

Çorum'un birçok güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Aşgın, film için Çorum'un tercih edilmesinden dolayı yapımcı ve oyunculara teşekkür etti.

Oyuncu Ahmet Kural da Çorum'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Biz çok güldük, çok eğlendik. Filmde Çorum'un tarihini, doğa harikalarını göreceksiniz." dedi.

Cemile Canyurt da filmin izleyici tarafından beğenilmesini temenni etti.

Sadi Celil Cengiz de filmin dünya prömiyerini "dünyanın merkezi" Çorum'da yapmak istediklerini kaydetti.

Tuana Tezsay da çok güzel bir iş çıkardıklarını belirterek, izleyenlerin mutlu olmasını temenni etti.

Yapımcı Aytağ Ağdağ ise filmi Çorum'da çekmeye karar verdiklerinde bu kadar misafirperver bir halkla karşılaşmayı beklemediklerini anlatarak, "Bu nedenle ilk galayı burada yapıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar filmde Çorum'un doğasını, insanını, şivesini göstermeye çalıştık. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bu film bir seri olur, gelir burada her sene film çekeriz." diye konuştu.

Oyuncular daha sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde çekilen, tarihi Çorum Müzesi, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Kapılıkaya Kaya Mezarı gibi tarihi yapılardan görüntülerin yer aldığı film izleyiciler tarafından beğenildi.

Çorum'da yaşayan ve binlerce yıldır yoğurtçuluk yapan Sadık ve ailesinin konu edildiği "Efsane" filmi, dedenin, efsane yoğurdun sırrını ailenin hangi üyesine miras bırakacağını anlatıyor.

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ, yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği film, 2 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Selçuk Aydemir Ahmet Kural Çorum Basın Toplantısı Doğa Belediye Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mustafa Kemal, kim? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title