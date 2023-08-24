Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği Kaleiçi Yaz Sohbetleri'nde 90'lar rüzgarı esti

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kaleiçi Yaz Sohbetleri'nde bu hafta Mansur Ark, Zeynep İde ve Burak Satıbol konuk oldu. Mansur Ark 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendirirken, Burak Satıbol sohbetiyle renk kattı. Programa katılan konuklara ise 1800 yıllık Bilge Ağaç'tan elde edilen zeytinyağı hediye edildi.

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen "Kaleiçi Yaz Sohbetleri"nde bu hafta 90'lar rüzgarı esti.

Yaz etkinlikleri kapsamında Seferihisar Belediyesi tarafından Sığacık Kaleiçi'nde düzenlenen ve her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan "Kaleiçi Yaz Sohbetleri"nin bu haftaki konukları Mansur Ark, Zeynep İde ve oyuncu Burak Satıbol oldu. Sunuculuğunu Önder Açıkbaş ve Zeynep Buse Kale'nin yaptığı ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda Mansur Ark, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Ünlü oyuncu Burak Satıbol'un sohbetiyle renklendirdiği gecede genç müzisyen Zeynep İde beğeni topladı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, geleneksel hale getirmeyi amaçladıkları programa katılan tüm konuklara teşekkür ederek, konuklarına 1800 yıllık Bilge Ağaç'tan elde edilen zeytinyağı hediye etti.