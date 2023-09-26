Satı Çırpan adına yapılan Kültür Evi ve Köprübaşı Parkı hizmete açıldı

TBMM'nin ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satıkadın) adına Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür Evi ile Köprübaşı Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, AK Parti Ankara milletvekilleri Osman Gökçek ve Orhan Yeğin, Satı Çırpan'ın ailesi ve diğer ilgililer katıldı.

TBMM'nin ilk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satıkadın) adına Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür Evi ile Köprübaşı Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Satı Kadın Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, mahallerde de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kültür evlerinde 26 branşta 61 kurs verildiğini dile getiren Oğuz, 131 kursun yapıldığı kültür evlerinden bugüne kadar 4 bin kişinin faydalandığını belirtti.

Evlerin çok amaçlı kullandığını anlatan Oğuz, "Satıkadın Mahalle Kültür Evimizin yapım maliyeti 8 milyon liradır. Kültür evimizin tam karşısında Köprübaşı Parkımız var. Bu parkımız da özellikle çocuklarımıza hizmet edecek şekilde tasarlandı.'" dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehteran konserinin ardından kültür evi ve parkın açılışı yapıldı. İlçe Müftüsü Mahmut Ay, dua okudu.

Açılış törenine, AK Parti Ankara milletvekilleri Osman Gökçek ve Orhan Yeğin, Satı Çırpan'ın ailesi ve diğer ilgililer katıldı.