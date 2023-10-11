Şarkışla Kaymakamı Aşık Veysel'in Kabrini Ziyaret Etti

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti. Öztürk, Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evini gezdi ve onun değerini vurguladı. Daha sonra kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in Sivrialan köyündeki kabrini ziyaret etti.

Köy ziyaretleri kapsamında Sivrialan'a gelen Öztürk, Aşık Veysel'in müzeye dönüştürülen evini gezdi.

Öztürk, Türkiye'nin her bölgesinde görev yapmanın onur olduğunu belirterek, dünyaca ünlü halk ozanının memleketinde görev yapmanın vermiş olduğu onur ve mutluluğu yaşadığını söyledi.

Aşık Veysel'in sazıyla, sözüyle, ezgisiyle ve yüreğiyle ülkenin büyük bir değeri olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Onun sazını, sözünü bizden sonraki nesillere aktarmak ve yaşatmak en önemli görevlerimizden birisidir." diye konuştu.

Kaymakam Öztürk, daha sonra Aşık Veysel'in kabrini ziyaret ederek dua okudu.