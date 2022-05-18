Şarkıcı Kıraç Kütahya'da konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şarkıcı Kıraç Kütahya'da konser verdi

AA - Ramazan Doğan - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Şarkıcı Kıraç, Kütahya'da koKÜTAHYA - Şarkıcı Kıraç konser verdinser verdi.

Şarkıcı Kıraç, Kütahya'da koKÜTAHYA - Şarkıcı Kıraç konser verdinser verdi.

Kütahya Belediyesinin "19 Mayıs Gençlik Konserleri" etkinliği kapsamında belediye hizmet binası önünde gerçekleşen konser, ilgi gördü.

Sahneye, sırt bölgesinde ay-yıldız bulunan bir hırka ile çıkan Kıraç, hayranlarından alkış aldı.

Kıraç konserde, "Taş Duvarlar", "Endamın Yeter", "Ayşe", "Yıllar Sonra", "Kan ve Gül", "Çayır Çimen Geze Geze" adlı şarkılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca'nın bazı şarkılarını da yorumladı.

Konser için alanı dolduran müzikseverler Kıraç'a eşlik etti.

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, konser sonunda Kıraç'a çini tabak hediye etti.

AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title