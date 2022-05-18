Şarkıcı Kıraç Kütahya'da konser verdi - Haberler

Şarkıcı Kıraç, Kütahya'da koKÜTAHYA - Şarkıcı Kıraç konser verdinser verdi.

Kütahya Belediyesinin "19 Mayıs Gençlik Konserleri" etkinliği kapsamında belediye hizmet binası önünde gerçekleşen konser, ilgi gördü.

Sahneye, sırt bölgesinde ay-yıldız bulunan bir hırka ile çıkan Kıraç, hayranlarından alkış aldı.

Kıraç konserde, "Taş Duvarlar", "Endamın Yeter", "Ayşe", "Yıllar Sonra", "Kan ve Gül", "Çayır Çimen Geze Geze" adlı şarkılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca'nın bazı şarkılarını da yorumladı.

Konser için alanı dolduran müzikseverler Kıraç'a eşlik etti.

Belediye Başkanı Alim Işık ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, konser sonunda Kıraç'a çini tabak hediye etti.