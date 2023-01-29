Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa'da konser verdi
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Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa'da konser verdi.
Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa'da konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkmen gecede, "Çatı Katı","Dön", "Bir Öykü" ve "Mahşer" gibi eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konserin sonunda Türkmen ve orkestrasının performansı uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat