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Kaymakam Dalak'tan jandarmaya tebrik ve teşekkür

Kaymakam Dalak'tan jandarmaya tebrik ve teşekkür
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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde jandarma personelini makamında ağırlayarak teşekkür etti ve başarılar diledi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personelini ağırladı. Dalak, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan jandarma teşkilatına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz ve beraberindeki jandarma personeli, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlanırken, Kaymakam Halil Dalak teşkilat mensuplarının yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jandarmanın vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Kaymakam Dalak, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm jandarma personeline teşekkür etti. Dalak, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak görevlerinde başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonunda Kaymakam Halil Dalak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz'a çiçek takdim ederek teşkilat mensuplarının kuruluş yıl dönümünü kutladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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