Saray Belediyesi'nin 'Sosyal Mağaza' projesi yeniden hizmete açıldı

Saray Belediyesi'nin örnek bir projeye imza atarak ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu 'Sosyal Mağaza', Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden hizmete girdi. Kullanılmayan giysileri getirerek ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilirsiniz.

Saray Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Sosyal Mağaza' Atatürk Kültür Merkezi, Orkide Sokak'ta yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

Saray Belediyesi'nin örnek bir projeye imza atarak ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu dayanışma ağı 'Sosyal Mağaza', Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden Saraylıların hizmetine girdi.

Konu ile ilgili Saray Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sizler de kullanmadığınız giysileri sosyal mağazaya getirebilir; beğendiğiniz eşyaları da mağazamızdan ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0541 768 10 15 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Haydi evimizde, iş yerimizde, günlük hayatta kullanmadığımız giysi ve eşyalarımızı ihtiyacı olan hemşehrilerimizle buluşturalım. İsrafı hep birlikte önleyelim, dayanışmayı hep birlikte büyütelim."