Şanlıurfa'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altın alındı - Haberler

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altın alındı
AA - Yasin Dikme - Kültür Sanat
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavi altına alındı.
İlçenin kırsal bölgesinde vatandaşlarca yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu, Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ulaştırıldı.
Ekiplerce korumaya alınan kuş, ???????Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
AA / Yasin Dikme - Kültür Sanat